Госконтроль Белоруссии раскрыл причины задержания Бабарико

https://static.news.ru/photo/cf1fd730-b170-11ea-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Претендент на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико был задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.

Об этом заявили в Комитете госконтроля Белоруссии.

Про данным местных СМИ, Бабарико был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек. В настоящее время они дают показания.

Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счётов, — цитирует главу КГК Ивана Тертеля «Наша Нива»

По словам Тертеля, более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Ранее стало известно, что претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к задержанным не пустили, юристы заявляют, что не имеют информации, в каком статусе находятся задержанные, в рамках какого дела их допрашивают и какой орган ведёт расследование.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с банком уголовных дел.

Как считает сам бывший владелец, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусский ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей.