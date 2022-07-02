Лукашенко назвал Центральную Азию местом следующей схватки за передел мира Лукашенко: следующая схватка в борьбе за передел мира состоится в Центральной Азии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира пройдет в Центральной Азии. Симптомы этого уже появились, отметил он на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в мире зарождается многополярность, но США все еще хотят доминировать.

Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши [бывшие советские] республики, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане в январе 2022 года, когда прошли протесты в Казахстане.

Посмотрите — Каракалпакстанская [автономная] республика... Якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана, — считает президент Белоруссии.

Он назвал Китай страной, которая помогает Центральной Азии выстоять, но с другой стороны находятся европейцы и американцы. «Мир будут делить», уверен Лукашенко, поэтому в ближайшее время случится схватка в Центральной Азии.

Ранее стало известно, что в Каракалпакии с 3 июля до 2 августа будет действовать режим чрезвычайного положения. Такое решение принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев из-за вспыхнувших накануне массовых беспорядков, вызванных планами властей внести поправки в действующую конституцию страны.