В Каракалпакии ввели режим ЧП из-за беспорядков Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакии с 3 июля по 2 августа

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Протесты в Каракалпакии

В Каракалпакии с 3 июля до 2 августа будет действовать режим чрезвычайного положения, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. Такое решение принял глава республики Шавкат Мирзиёев из-за вспыхнувших накануне массовых беспорядков, вызванных планами властей внести поправки в действующую конституцию страны.

Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года, — заявил Асадов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по внесению изменений в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. Они могут быть приняты к концу года.

Поправки предполагают исключение из основного закона страны положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В МВД считают, что протестующие неправильно истолковали суть конституционной реформы.

Согласно совместному заявлению местного парламента, правительства и МВД, митингующие попытались захватить органы власти в Нукусе, столице Каракалпакстана. Организаторы акций протеста задержаны, отмечается влияние «внешних сил из-за границы» на развитие событий в республике.