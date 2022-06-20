Президент Узбекистана предложил внести поправки в конституцию страны Президент Узбекистана предложил провести референдум по изменениям в конституцию страны

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию, сообщил пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Ожидается, что они будут приняты в конце года.

Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа — настоящая народная конституция, — заявил Мирзиеев.

Он добавил, что проведение референдума будет сoответствовать принципу «единственным источником и автoром конституции является народ».

Ранее сообщалось, что Ташкент в марте посещали делегации с Запада: например, туда прибыла президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, через несколько дней после этого — делегация ЕС по мониторингу выполнения международных конвенций в рамках общей системы преференций Европейского Союза.

Визитёры предлагали Узбекистану определиться с кем он, с Россией или Западом. В Ташкенте такую постановку вопроса назвали непозволительной, поскольку Россия среди внешнеторговых партнёров страны занимает одно из ведущих мест, и пока заменить её некем.