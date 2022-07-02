Митингующие в Каракалпакстане пытались захватить органы власти Протестующие пытались захватить органы власти в столице узбекской республики Каракалпакстан

Фото: Bakhadirkaramatdinov/wikipedia.org

Здание парламента в Нукусе, Узбекистан

Демонстранты попытались захватить органы власти в Нукусе, столице узбекской республики Каракалпакстан. Организаторы акций протеста задержаны, отмечается влияние «внешних сил из-за границы» на развитие событий в республике, передает радио Sputnik со ссылкой на совместное заявление местного парламента, правительства и МВД. Манифестанты устроили массовые протесты из-за решения властей внести поправки в действующую Конституцию страны.

В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий, — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки вспыхнули накануне. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Они могут быть приняты к концу года.

Поправки предполагают исключение из основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. В МВД считают, что протестующие неправильно истолковали суть конституционной реформы.

