В Узбекистане прошли протесты против ликвидации республики Каракалпакстан В Узбекистане прошли протесты против изменения конституции

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Власти Узбекистана посредством поправок в конституцию ликвидируют нацреспублику в составе страны — Каракалпакстан. В Нукусе, столице региона, местные жители вышли на митинг против принятия поправок, лишающих республику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана, сообщает Telegram-канал «ORDA Kazakhstan». Власти стянули в республику дополнительные силы Национальной гвардии.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов, — сказано в сообщении МВД.

Отмечается, что каракалпаков возмутили поправки в статьи 70-75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию, сообщил пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон. Ожидается, что они будут приняты в конце года.