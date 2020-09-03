Лукашенко: Москва и Минск продвинулись в решении «наболевших вопросов»

https://static.news.ru/photo/edff6f62-edcf-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск значительно продвинулись в решении «наболевших вопросов». Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая проходит 3 сентября в белорусской столице.

Я очень благодарен вам за последние недели и, может, даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем ещё до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — NEWS.ru) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Накануне в Москве прошла встреча между министрами иностранных дел России и Белоруссии. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов двух стран.

С 9 августа на улицы Белоруссии выходят люди, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть отправлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистским действиям.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минэнерго РФ Александр Новак также прибыл в Минск в составе делегации Мишустина. Из-за этой поездки он отменил свой визит в Татарстан.