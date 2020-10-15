«Как Южный Тироль»: Баку рассказал о вариантах самоуправления для Карабаха

В Баку никогда не исключали предоставления Нагорному Карабаху самоуправления внутри Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.
Представитель Баку дал совместное
Мы никогда не исключали предоставления Нагорному Карабаху самоуправления в границах Азербайджана. Что-то вроде того, что происходит в регионе Южный Тироль (немецкоговорящий регион Италии с широкой автономией — NEWS.ru) или на финских островах Аланд (населённых шведами — NEWS.ru). Но вы не можете изменить международно признанные границы силой, — подчеркнул Гаджиев.
Ранее президент Азербайджана заявлял, что после окончания войны на территории Нагорного Карабаха смогут мирно жить армянская и азербайджанская общины. Он также обещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в регионе.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.