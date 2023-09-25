Глава МВД России провел встречу с Пашиняном в Ереване

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян и Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Ереван, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба правительства республики. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества силовых ведомств в борьбе с преступностью.

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию Российской Федерации во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Премьер-министр подчеркнул важность для двух стран тесного сотрудничества между министерствами внутренних дел в борьбе с преступностью и на других направлениях, — сказано в пресс-релизе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе. Как известно, на данный момент такие переговоры не готовятся.

В то же время стало известно о подготовке встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в испанской Гранаде. Переговоры запланированы на 5 октября. Предполагается, что на встрече будут также присутствовать советники лидеров Франции и Германии. 26 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут предварительные консультации для проработки переговоров на высшем уровне.