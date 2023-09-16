Эрдоган сделал предложение о встрече России, Азербайджана и Армении Турция предложила провести встречу России, Азербайджана и Армении

Фото: Recep Tayyip Erdogan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу, передает РИА Новости слова главы республики, сказанные на брифинге перед вылетом в США. Основной темой мероприятия станет Карабах.

Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с Путиным, Алиевым и Пашиняном, — сообщил Эрдоган.

Турецкий президент уточнил, что пока не получил ответа на предложение. В скором времени он пообещал обсудить свое решение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Арменией и Азербайджаном. По его словам, как только стороны определятся с датами переговоров, ведомство обнародует всю информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что Москва крайне обеспокоена растущей напряженностью в Карабахе. Российская сторона призвала Баку и Ереван к сдержанности. По его словам, Москва надеется, что страны будут действовать в соответствии с заключенным два года назад соглашением.