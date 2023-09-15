МИД России: Москва готова продолжить диалог с Баку и Ереваном

Фото: МИД РФ

Михаил Галузин

Российская сторона готова продолжить диалог с Арменией и Азербайджаном, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он добавил, что ведомство сообщит, когда будут согласованы даты по новым мероприятиям, передает РИА Новости.

Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность, — сказал Галузин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.

Советник президента Азербайджана по международным вопросам Хикмет Гаджиев в свою очередь заявил, что Баку желает мира с Арменией и в перспективе, возможно, даже дружбы. Но при этом, по его словам, в Ереване есть силы, которые не хотят менять ситуацию, а мирный договор Армении с Азербайджаном для них является анафемой.