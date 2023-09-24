Анонсирована подготовка к переговорам Алиева и Пашиняна в Брюсселе Совбез Армении анонсировал встречу Григоряна и Гаджиева в Брюсселе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

26 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут встречу в Брюсселе, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. Уточняется, что они займутся подготовкой к переговорам премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые состоятся 5 октября в испанской Гранаде. На встрече будут также присутствовать советники лидеров Франции и Германии.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где на 26 сентября запланирована встреча с советниками президента Франции [Эммануэля] Макрона, канцлера Германии [Олафа] Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля с помощником президента Азербайджана Гаджиевым для подготовки к встрече лидеров, намеченной на 5 октября в Гранаде, — говорится в сообщении Совбеза Армении.

До момента объявления Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Карабахе Пашинян заявлял, что на его предстоящей встрече с Алиевым в Гранаде не планируется подписание каких-либо документов, в том числе и мирного соглашения. Армянский премьер не исключил, что стороны придут к соглашению до конца 2023 года, однако заметил, что переговорный процесс осложняется тяжелым гуманитарным кризисом в Карабахе. На решение проблемы тратятся усилия, которые могли быть использованы в работе над мирным урегулированием кризиса, сказал Пашинян.