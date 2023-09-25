В Анкаре рассказали, планируется ли четырехсторонняя встреча по Карабаху РИА Новости: четырехсторонняя встреча по Карабаху не обсуждалась

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Конкретной информации о встрече лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана по вопросу Карабаха пока не поступало, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Собеседник агентства отметил, что для проведения встречи необходимо заручиться поддержкой всех сторон.

Для того чтобы определиться по дате и месту, сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики, — сказал источник.

16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу. Основной темой мероприятия должна была стать ситуация в Карабахе.

Турецкий президент уточнил, что пока не получил ответа на предложение. В скором времени он пообещал обсудить свое решение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Арменией и Азербайджаном. По его словам, как только стороны определятся с датами переговоров, ведомство обнародует всю информацию.

20 сентября представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.