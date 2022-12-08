Генпрокуроры РФ и Азербайджана усилят антикоррупционное сотрудничество Генпрокурор РФ Краснов: Москва и Баку усилят антикоррупционное сотрудничество

Фото: genproc.gov.ru

Игорь Краснов

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил в ходе встречи в Москве с азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым и генпрокурором Армении Анной Вардапетян, что надзорное ведомство РФ усилит антикоррупционное сотрудничество с другими странами СНГ. По его словам, для этого власти РФ воспользуются площадкой Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Краснов указал на многолетнюю эффективность данной платформы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Краснов сообщил, что Генпрокуратура России будет наращивать антикоррупционное сотрудничество на пространстве СНГ, используя для этого площадку Межгосударственного совета по противодействию коррупции, весьма успешно действующего на протяжении уже многих лет, — заявили в пресс-службе.

Краснов сообщил, что мероприятие проходит в развитие заявлений, принятых совместно президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении начиная с ноября 2020 года.

Считаю такой подход единственным действенным средством в достижении столь ожидаемого взаимопонимания по вопросу урегулирования приграничного конфликта и в решении иных задач, стоящих перед прокуратурами наших государств, — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что «локальные конфликты и кризисы не только деструктивным образом влияют на геополитическую обстановку, но и являются благодатной почвой для разгула преступности, распространения идей терроризма, экстремизма, культивирования ненависти и вражды».

Краснов отметил, что органы прокуратуры РФ и Азербайджана реализуют договоренности президентов обеих стран по предупреждению и нейтрализации угроз региональной безопасности. Таким образом Москва и Баку наращивают сотрудничество в правоохранительной сфере, передает «Интерфакс Азербайджан».

По словам Краснова, он инициировал принятие инициативы по расширению квоты на повышение квалификации зарубежных коллег в Университете прокуратуры. Кроме того, правительство РФ выделило места для льготного пятилетнего обучения иностранных студентов — будущих прокуроров.

Краснов рассказал, что российский вуз уже со следующего года сможет принять азербайджанских студентов на обучение.

Несомненно, обмен лучшими практиками в ходе подготовки и повышения квалификации кадров является важной составляющей нашей совместной работы, и я надеюсь, что проведение образовательных мероприятий, таких, которые состоялись на прошлой неделе в Баку, станет доброй традицией, — добавил Краснов.

В свою очередь Алиев заявил в ходе трехсторонней встречи о недопустимости незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе. Азербайджанский прокурор подчеркнул важность предоставления карт минных полей со стороны Еревана. По словам Алиева, этот шаг позволит защитить жизни и здоровье мирных жителей.

Алиев также рассказал о «важности продолжения совместной деятельности в направлении нахождения без вести пропавших в ходе первой и второй карабахских войн». Он также сообщил, что азербайджанская сторона в полной мере соблюдает все пункты трехсторонних заявлений, подписанных между РФ, Азербайджаном и Арменией.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о том, что он не уверен в успешности появления окончательного варианта мирного соглашения с Азербайджаном. При этом он отметил, что переговоры по нормализации отношений с Баку находятся в активной фазе. Он добавил, что Ереван выступит с очередными предложениями в ответ на инициативы Азербайджана.