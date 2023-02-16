На границе с Украиной погибли белорусские пограничники Два белорусских пограничника утонули на границе с Украиной

Фото: Гомельская пограничная группа

Два сотрудника пограничной службы Белоруссии утонули во время патрулирования границы с Украиной в Гомельской области, говорится на сайте Гомельской пограничной группы. Смерть наступила в результате несчастного случая — мужчины провалились под лед.

Инцидент произошел 15 февраля во время обхода территорий. По информации сайта в наряде был лейтенант, сержант контрактной службы и военнослужащий срочной службы. Лед треснул под ногами сержанта-контрактника, ему на помощь пришел его коллега, однако лед не выдержал и его, оба ушли под воду.

Толщина льда оказалась неспособной выдержать вес двух вооруженных людей в полной экипировке. Все усилия оказались тщетными. Оба пограничника ушли под воду и утонули, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае легковая машина провалилась под лед в заливе Погромный. В автомобиле находились мужчина и женщина. Мужчина сумел спастись, а женщина погибла.

В начале января двое десятилетних мальчиков провалились под лед на реке Ангаре в Иркутске. Один из них выбрался из полыньи самостоятельно, а затем с помощью прохожих спас друга. В отношении родителей, которые допустили безнадзорное пребывание детей на водном объекте, составлены административные протоколы.