Машина с двумя людьми провалилась под лед на Красноярском водохранилище

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В Красноярском крае легковая машина провалилась под лед в заливе Погромный на Красноярском водохранилище, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на Службу спасения региона. В салоне находились два человека, но выбраться из него и спастись удалось только одному мужчине. Женщина, которая была в тот момент вместе с ним, погибла.

Трагедия произошла днем 22 декабря в Балахтинском районе. На лед Красноярского водохранилища выехал легковой автомобиль, внутри которого находились 40-летняя женщина и 38-летний мужчина. Недостаточно крепкий лед не выдержал веса машины, она провалилась.

Региональный Следственный комитет выяснит, почему машина выехала на лед в зоне, где не было официальной переправы. Издание добавило, что в настоящее время в Красноярском крае для проезда машин открыто только 17 из 129 ледовых переправ.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов ранее сообщил, что лед может выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади. По словам специалиста, безопасным считается только толстый, прозрачный и однородный лед. Спасатель уточнил, что выходить на серый лед с пузырьками нельзя. Также он добавил, что многие крупные водоемы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.