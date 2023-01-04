Двое детей провалились под лед в Иркутске

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Катер на воздушной подушке МЧС

Двое десятилетних мальчиков провалились под лед на реке Ангаре в Иркутске. Один из них выбрался из полыньи самостоятельно, а затем с помощью прохожих спас друга, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 4 января в парке спортивных развлечений, находящийся на левом берегу Ангары в районе улицы Старокузьмихинская. Подростки проигнорировали безопасный оборудованный каток на территории парка и решили погулять на открытом водоеме. Пройдя около 20 метров, они провалились в воду, поскольку толщина льда не превышала пяти-семи сантиметров.

Крики мальчиков привлекли внимание взрослых. Тонкий лед не позволял близко подойти к месту провала, поэтому они помогали подросткам на расстоянии, передавая подручные средства для спасения. После этого детей отвели в теплое помещение, где они согревались до приезда родителей и полицейских.

В отношении родителей, которые допустили безнадзорное пребывание детей на водном объекте, составлены административные протоколы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям работников парка развлечений.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае легковая машина провалилась под лед в заливе Погромный. В автомобиле находились мужчина и женщина. Мужчина сумел спастись, а женщина погибла.