Дипломаты США и Азербайджана обсудили ситуацию на Лачинской дороге МИД Азербайджана: законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проинформировал американскую сторону о том, что законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены, передает «Interfax Azerbaijan». Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном

Байрамов также указал на необоснованность утверждений о «напряженной гуманитарной» ситуации в регионе и отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, но армянская сторона злоупотребляет этой трассой для незаконной экономической деятельности, ротации военных, перевозки мин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

В ходе переговоров Лавров и Мирзоян затронули вопросы разблокировки всех транспортных и экономических связей в регионе, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Кроме того, Мирзоян поднял тему блокировки Лачинского коридора и ежедневно углубляющегося кризиса в Карабахе.