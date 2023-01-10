Алиев опроверг информацию Еревана о блокировке Баку Лачинcкого коридора Алиев: Ереван распространяет ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Ильхам Алиев

Власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора, заявил на брифинге президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу. Алиев подчеркнул, что ни о какой блокаде дороги не может быть и речи. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.

Все увидели, что не может быть и речи о блокаде Лачинского коридора. Около 400 грузовых машин российских миротворцев проехали по Лачинской дороге, и это еще даже месяца не прошло. Все эти транспортные средства, как и до акции экологов, находятся под контролем. Естественно, российские миротворцы возят армянам в Карабахе и продовольствие, и все необходимое. Конечно, мы не против этого. С гуманитарной помощью никаких проблем нет, — сказал он.

По словам Алиева, любой человек, который не хочет жить под азербайджанским флагом, может уехать по Лачинcкому коридору. При этом Баку гарантирует права всем, кто согласится жить под защитой законодательства Азербайджана, добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от международного сообщества, а также от России более предметных шагов по Лачинскому коридору. Он обвинил власти Азербайджана в отсутствии мер по разблокировке направления. По словам Пашиняна, текущая ситуация доказывает необходимость направления в регион международной миссии по сбору фактов.

В МИД Азербайджана утверждают, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.