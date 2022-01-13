Десять самолётов с белорусскими военными вылетели из Казахстана

Минобороны России заявило, что из Казахстана в Минскую область вылетели десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ. Домой военнослужащие возвращаются бортами военно-транспортной авиации ВКС России, сообщает РИА Новости.

Десять самолётов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России, — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что миротворцы из Киргизии для возвращения домой не будут использовать самолёты. Их подразделения совершат марш в пункт постоянной дислокации своим ходом на штатной технике.

Ранее стало известно, что Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников 13 января вылетели в пункт постоянной дислокации из аэропорта Алма-Аты.