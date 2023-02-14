Бывший президент Киргизии освобожден из тюрьмы

Фото: Guan Jianwu/Xinhua/Global Look Press

Алмазбек Атамбаев

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из исправительной колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В данный момент Атамбаев отправляется домой. По ходатайству адвокатов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело экс-главы государства отправлено на новое рассмотрение.

Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой, — сказал собеседник агентства.

Атамбаев был задержан во время акции протеста по подозрению в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в Бишкеке. 23 июля того же года суд приговорил бывшего президента к 11 годам и двум месяцам заключения за коррупцию при освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.

Некоторые эпизоды обвинения с Атамбаева впоследствии были сняты, в июне 2022 года он также был признан судом невиновным в организации массовых беспорядков.

23 октября прошлого года в Киргизии прошли массовые задержания. 21 человек оказался в следственных изоляторах Бишкека и Чуйской области. Среди них — влиятельные политики, общественные деятели и журналисты. Задержанных обвинили в «приготовлении к организации массовых беспорядков с последующим противозаконным захватом власти». Как предположили многие эксперты, власти страны опасались, что задержанные попытаются использовать тему территориальных уступок Узбекистану для очередного свержения киргизской власти. В стране, где президентов уже меняли трижды с помощью массовых митингов, подобный сценарий исключать нельзя. Кто направляет киргизскую оппозицию — разбирался NEWS.ru.