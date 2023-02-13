Оскал Кишинева: Майя Санду укрепляет спецслужбы для противостояния с РФ Президент Молдавии раскрыла своим гражданам «план Москвы» по замене её на пророссийских политиков

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Брифинг президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе

Москва задумала сместить руководство Молдавии, приведя к власти своих ставленников, заявила 13 февраля президент Майя Санду. Таким образом официальный Кишинёв фактически повторил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о разработанном российском плане «по дестабилизации Молдовы». Чтобы помешать этому, президент Санду призвала парламент как можно скорее наделить спецслужбы и прокуратуру дополнительными полномочиями. Но что стоит за ее призывами?

Президент Молдавии в ходе брифинга обрисовала тревожную ситуацию: сторонники России, по ее словам, намерены нападать на госучреждения и захватывать заложников, пользуясь в качестве ширмы акциями протеста. К этим действиям, подчеркнула Санду, могут быть привлечены «диверсанты с военной подготовкой, переодетые в гражданскую одежду», в том числе и из-за рубежа — из России, Белоруссии, Сербии и Черногории. Помогать им, по версии Санду, станут соратники молдавских оппозиционных политиков и бизнесменов Илана Шора и Влада Плахотнюка.

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Прошедшие осенью протесты партии «Шор» в Кишиневе власть как раз и считает началом процесса захвата власти в стране. Москве среди различных сценариев наиболее вероятным видится ускоренный вариант политических изменений в Молдавии, отметил в беседе с NEWS.ru директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

Подготовка к нему нам очень хорошо видна. Недавно создано «Движение для народа» на базе партии «Шор». Оно установило по всей стране палатки с целью сбора подписей под требованием правительству оплатить все коммунальные счета за три зимних месяца. Это нереально, учитывая, что правительство уже оплатило населению 50% наших коммунальных расходов. Но «Шор» уверяет общество, что если правительство не выполнит эти требования, то движение «уберёт его и само произведёт выплаты». Глава партии Илан Шор заявил, что уже нашёл для этого 10 млрд евро, — рассказал Андриевский.

На взгляд политолога, создаётся массовка для будущих акций протеста. Но только за «Шором» в основном идут люди старшего возраста, не способные на решительные действия. И тут появляются сообщения, что для их охраны собрана группа силовиков — бывших военнослужащих и сотрудников спецназа, хотя всем известно, что протестующих в Молдавии не разгоняют. Очевидно, эти люди нужны для других действий, предположил эксперт.

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Молдавская оппозиция не сомневается, что власть, ссылаясь на угрозы со стороны Москвы, пытается расправиться с неугодными партиями и политиками. «Движение для народа» уже проанонсировало воскресный митинг протеста у парламента страны. Оппозиционные политики обратили внимание, что после заявлений Санду многие жители страны будут опасаться выходить на протесты, тем более если последуют объяснения спецслужб и прокуратуры, что любые акции протеста теперь могут быть расценены как угроза дестабилизации и безопасности государства.

Дестабилизация грозит Молдавии, но не со стороны России, а с противоположной, с Запада, убеждён экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару.

Западные кураторы наших властей хотят нас втянуть в какие-то опасные события, в военный конфликт. Для этого нужна зачистка оппозиционного поля. Не исключаю закрытие партии «Шор» и Партии социалистов, возможны аресты их активистов. «Охота на ведьм» станет не только угрозой для демократического строя Молдовы, но и сильно ударит по экономике. Бизнес не захочет работать в стране, в которой нагнетается страх, люди станут уезжать и увозить свои деньги из Молдовы. Когда вместо политических переговоров с оппонентами приходят силовые решения, это всегда тревожно, — считает молдавский политолог.

Переформатирование Молдавии может включать в себя окончательный отказ от СНГ, «решение» приднестровской проблемы с выводом российского миротворческого контингента.

Не секрет, что в Киеве мечтают, чтобы здесь открылся «южный фронт», — отметил в беседе с NEWS.ru руководитель молдавского пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов. — Миротворцы им мешают. Заявление президента Санду укладывается в треугольник интересов: Вашингтон — Киев — Кишинёв. Конечно, эта безумная идея всколыхнёт русскоязычное население страны, Приднестровье и Гагаузию. Ситуация уже сегодня находится на грани фола — устрашающее заявление Майи Санду только подогревает ситуацию. Очень хочу ошибиться, но, возможно, это пролог к провокациям в отношении российских миротворцев в Приднестровье.

Политолог напомнил, что провокации в Приднестровье уже были прошлым летом: обстрелы здания местного Министерства безопасности, воинской части, подрыв теле- и радиовышек. Если нечто подобное случится в отношении миротворцев, Россия должна будет отреагировать. В итоге Молдавию могут втянуть в боевые действия в то время, как российская армия занята на востоке Украины, выразил опасения эксперт.

Молдавские власти не скрывают своего стремления порвать с СНГ и с нейтральным статусом. Недавно Майя Санду заявила в интервью изданию Politico, что нейтралитет не способен защитить страну, но отход от него должен произойти посредством демократического процесса.

В этом и кроется проблема для властей, отметил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский.

Нейтралитет Республики Молдова прописан в конституции. Чтобы отказаться от него, властям требуется в парламенте не простое большинство своих депутатов, а конституционное, то есть две трети. Его у них нет. Лишение оппозиционеров мандатов будет не в пользу власти, поскольку на их места могут прийти ещё более несговорчивые политики, а вот перетащить нынешних оппозиционеров в свои ряды — в интересах команды Санду. Аргументов здесь может быть много: от обещаний до шантажа. Чтобы процесс пошёл быстрее, необходимо нагнетать страх расправы с оппозиционерами, делать громкие антироссийские заявления, — сказал эксперт.

Фото: DUMITRU DORU/ТАСС Парламент Молдавии

Но даже если властям удастся собрать конституционное большинство, то переубедить общество им будет сложнее. За отмену нейтралитета выступает всего лишь 16% населения Молдавии, а за него — около 60%. Такая преграда, на взгляд политолога Букарского, не остановит Запад. США и Евросоюз всё равно продолжат работу над включением РМ в свою военную организацию, вместе с Украиной. По всей видимости, Западу для ведения военных действий с Россией очень нужна не только молдавская территория, но и население страны призывного возраста.

Сложные задачи требуют пошагового решения. В настоящий момент власти Молдавии работают над тем, чтобы придать особые полномочия спецслужбам, создать трудные условия для оппозиции. Затем они могут перейти к работе с гражданским обществом, убеждая его отказаться от надежд на Москву, как это сделали многие русскоязычные жители стран Балтии, полагают эксперты.