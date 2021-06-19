Блок Кочаряна сократил отставание от партии Пашиняна на выборах в Армении

https://static.news.ru/photo/1049b1da-d232-11eb-be41-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press

Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 20,01% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в стране. Таковы данные после обработки сведений с 75,9% участков, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Агентство отмечает , что после обработки половины участков у «Армении» было только 18,75% голосов. При этом показатель партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» уменьшился более чем на 2% — прежде было 58,02%, сейчас — 55,61% голосов. Если показатель партии превысит 54%, «Гражданский договор» сможет формировать правительство единолично.

Ранее стало известно, что в предвыборном блоке бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» первые итоги внеочередных парламентских выборов назвали спорными и не внушающими доверия. В блоке также подчеркнули, что не примут итоги выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены, а сомнения развеяны.