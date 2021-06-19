Блок Кочаряна сократил отставание от партии Пашиняна на выборах в Армении

Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 20,01% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в стране. Таковы данные после обработки сведений с 75,9% участков, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.
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Ранее стало известно, что в предвыборном блоке бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» первые итоги внеочередных парламентских выборов назвали спорными и не внушающими доверия. В блоке также подчеркнули, что не примут итоги выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены, а сомнения развеяны.