Белорусский военный самолёт слетал в Россию и вернулся

https://static.news.ru/photo/030a5534-dd72-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.by

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, принадлежащий белорусской армии, 12 августа сел на военном аэродроме Кубинка в Москве. Из российской столицы он направился в Новосибирск, а затем вернулся в Минск.

Самолёт с бортовым номером EW-005DE вылетел из Белоруссии в 6:30 по местному времени (совпадает с московским) и сел в Москве. Примерно в 10:45 он покинул Кубинку и направился в Новосибирск. Спустя три часа после посадки в аэропорту сибирского города (в 23:00 по местному времени) транспортное средство вылетело в Минск, следует из данных сервиса FlightRadar.

Воздушное судно имеет опознавательные символы ВВС Белоруссии. Самолёты этой модели, как правило, используют для перевозки тяжёлой техники, войск, а также десантирования солдат и техники парашютным способом. Также его могут эксплуатировать для тушения пожаров, а также для перевозки больных и раненых.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.