Освобождённый журналист из РФ рассказал, что камеры в Минске переполнены

https://static.news.ru/photo/ad2241b2-dc05-11ea-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» Илья Питалев, который был задержан в Минске, рассказал об условиях своего содержания. По его словам, его камера в изоляторе в Жодино была переполнена.

Журналиста задержали 10 августа примерно в 18:30, когда он направлялся к стеле «Минск — город-герой», где должна была пройти акция протеста. Силовиков привлёк его фотоаппарат, передаёт РИА Новости.

Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались, — поделился сотрудник СМИ.

Он ночевал в РУВД Минска, а затем весь день провёл в СИЗО «Жодино».

Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шёл на акцию, кто-то мимо проходил, — подчеркнул он.

Журналист отметил, что силовики обращались с ним хорошо. Его камера не пострадала.

Питалева забрал из СИЗО сотрудник консульства, они оформляют документы и направятся в Смоленск минуя белорусскую столицу.

Вместе с ним из Белоруссии отъедут другие россияне, в том числе журналист Znak.com Никита Телиженко.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

Связи с Солоповым не было больше 40 часов. Его жёстко задержали на акции протеста в Минске 9 августа. Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова рассказывала, что журналиста задерживали вместе с сотрудниками её СМИ Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, однако представителю «Медузы» «досталось гораздо больше». Как писал NEWS.ru, его освободили вечером 11 августа. При задержании он получил черепно-мозговую травму, за медпомощью журналист планирует обратиться уже в Москве.