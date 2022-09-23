Белоруссия сократит дипприсутствие Эстонии Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат своего посольства в Минске до двух человек

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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временную поверенную в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу и потребовало сократить штат посольства до одного дипломата и одного техработника. Ведомство отмечает, что проанализировало недавние действия Таллина, в числе которых «попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН». В дипведомстве назвали эти действия провокациями в отношении суверенитета и независимости страны.

В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории, — говорится в сообщении ведомства.

Белорусская сторона в свою очередь также сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол республики отзывается на консультации в Минск.

Страны уже оказывались в тяжелом положении в сфере дипломатического сотрудничества. В июле прошлого года глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что республика не станет отправлять нового посла в Белоруссию, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом. При этом приказ о назначении новым послом в Минске Яака Ленсмента за неделю до этого был подписан президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.