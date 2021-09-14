Белорус получил срок за «ориентировку» на Лукашенко

Белорусский суд приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии. Мужчину признали виновным в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко — он разместил в мессенджере Telegram «информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства». Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Мужчине инкриминировали оскорбление Лукашенко и клевету. По версии ведомства, под «ориентировкой» мужчина написал «клеветнические измышления и оскорбления». Он признал вину и раскаялся. Силовикам подсудимый заявил, что «поддался влиянию» сведений из соцсетей и мессенджеров.

В качестве наказания С. (подсудимому. — NEWS.ru) назначено лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении учителя одной из минских школ за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. По версии силовиков, минувшим летом мужчина в Telegram-канале оставил циничный и грубый комментарий под информацией о смерти участкового инспектора.

Ранее стало известно, что глухонемой житель Белоруссии Дмитрий Заломский получил два года колонии за оскорбление Лукашенко. Белорус разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку». Отмечается, что процесс был закрытый, в зал не пустили даже родственников Заломского.