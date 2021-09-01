Глухонемой белорус попал в колонию за оскорбление Лукашенко

Суд в Гомеле отправил глухонемого жителя Белоруссии Дмитрия Заломского в колонию на два года. Инвалид по слуху угодил за решётку за оскорбление президента страны Александра Лукашенко, пишет «Радио Свобода».
30-летний белорус ранее разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку». Отмечается, что процесс был закрытый, в зал не пустили даже родственников Заломского. По завершении разбирательства его
СМИ отмечает, что для Заломского тюремное заключение стало неожиданностью. Знакомые утверждают, что он будет вынужден отбывать наказание без слухового аппарата.
Известно, что осуждённый работал наладчиком на предприятии «ВИПРА». С февраля текущего года у мужчины проводили обыски, а также забрали компьютер и телефон. Родственники отмечают, что у работников предприятия с проблемами слуха был свой закрытый чат, однако что там писали, неизвестно.
Ранее сообщалось, что глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что принял на работу пожизненно осуждённую женщину. В своём Facebook он отметил, что трудиться нужно всем работоспособным.