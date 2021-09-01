Глухонемой белорус попал в колонию за оскорбление Лукашенко

Суд в Гомеле отправил глухонемого жителя Белоруссии Дмитрия Заломского в колонию на два года. Инвалид по слуху угодил за решётку за оскорбление президента страны Александра Лукашенко, пишет «Радио Свобода».

30-летний белорус ранее разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку». Отмечается, что процесс был закрытый, в зал не пустили даже родственников Заломского. По завершении разбирательства его взяли под стражу .

СМИ отмечает, что для Заломского тюремное заключение стало неожиданностью. Знакомые утверждают, что он будет вынужден отбывать наказание без слухового аппарата.

Известно, что осуждённый работал наладчиком на предприятии «ВИПРА». С февраля текущего года у мужчины проводили обыски, а также забрали компьютер и телефон. Родственники отмечают, что у работников предприятия с проблемами слуха был свой закрытый чат, однако что там писали, неизвестно.

Ранее сообщалось, что глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что принял на работу пожизненно осуждённую женщину. В своём Facebook он отметил, что трудиться нужно всем работоспособным.