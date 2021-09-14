В Белоруссии возбудили дело против учителя за оскорбление умершего силовика

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении учителя одной из минских школ за оскорбление представителя власти. Минувшим летом мужчина в Telegram-канале оставил циничный и грубый комментарий под информацией о смерти участкового инспектора. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

Человек, который по определению должен иметь безупречную репутацию, учить доброму и оставаться примером для школьников, перешёл черту дозволенного. Нарушил не только нормы морали и профессиональной этики, но и уголовное право, — заявила она.

29-летний преподаватель математики и физики признал вину. Он сказал, что раскаивается, и пообещал больше не совершать подобных поступков.

Ранее глухонемой житель Белоруссии Дмитрий Заломский получил два года колонии за оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Белорус разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку». Отмечается, что процесс был закрытый, в зал не пустили даже родственников Заломского.