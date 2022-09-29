Баку призвал Ереван сесть за стол переговоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виды Баку - столицы Азербайджана

Баку призывает Ереван прекратить провокации, ведущие к обострению ситуации на границе и сесть за стол переговоров, говорится в сообщении и на сайте МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что Баку не заинтересован в создании напряженности в регионе.

Руководство Армении не должно обострять ситуацию в регионе, не должно выдвигать оговорок к переговорному процессу, должно прекратить практику обвинения международного сообщества и должно сесть за стол переговоров, — говорится в тексте.

В МИД добавили, что Азербайджан является инициатором мирной повестки, активно работает над реконструкцией и открытием транспортных коммуникаций в Карабахе и заинтересован в создании напряженности в регионе. При этом в ведомстве подчеркнули, что любая провокация будет решительно предотвращена.

Заявление МИД стало ответом на обвинение Армении о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня на границе. В Ереване утверждают, что это стало причиной гибели трех армянских военнослужащих. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что таким образом Баку пытается сорвать предстоящую встречу министров иностранных дел руспублик.