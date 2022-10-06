Азербайджан назвал число возвращенных в Армению пленных и погибших солдат Генпрокуратура Азербайджана: за два года в Армению возвращены 164 пленных и тела 1713 погибших

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

С осени 2020 года по сентябрь 2022 года Азербайджан вернул Армении 164 пленных и тела 1713 военных, заявил старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан». В их число входят пленные и погибшие на армяно-азербайджанской границе 12–14 сентября.

[В том числе] Еревану были возвращены 17 военных и тела 133 армянских военнослужащих, которые были взяты в плен и убиты в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 12--14 сентября, — сказано в сообщении.

2 октября МИД Азербайджана обвинил Ереван в попустительстве в вопросе военных преступлений против азербайджанских военных. Баку осудил попытки Армении «ввести в заблуждение» международное сообщество с целью «сокрытия своей ответственности» за совершенные преступления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что Азербайджан второй раз нарушил договоренности по возврату армянских военнопленных. По его словам, первый раз был в мае, когда после встречи в Брюсселе Баку «отказался выполнять обещание» возвращать пленных солдат, а второй — после встречи в Вашингтоне.