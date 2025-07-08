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08 июля 2025 в 17:45

«Душераздирающая» беседа пленного солдата ВСУ с племянницей попала на видео

«Северный ветер»: военкоры устроили общение пленного солдата ВСУ с племянницей

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

Военкоры устроили общение пленного солдата ВСУ Виктора Сархана с племянницей в Конотопе. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ, мужчина ждет обмена.

В публикации сообщается, что пленный и его родные наивно полагают, что в случае обмена мужчину не мобилизуют снова из-за проблем со здоровьем. Военкоры подчеркнули, что не стали говорить очевидные вещи о том, что после обмена этот солдат ВСУ вновь окажется в украинской армии.

Ранее Минобороны России показало кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военными. Группа военнослужащих возвращена согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, уточнили в министерстве.

До этого стало известно, что в Подмосковье сел самолет со спасенными из плена Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими. Они вскоре пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

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