На Украине придумали, как значительно сэкономить на пленных ТАСС: ВСУ признают пленных пропавшими без вести ради уменьшения выплат

Командование 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины начало менять статус попавших в плен бойцов на «пропавших без вести» после того, как в российских ресурса публикуются соответствующие подтверждения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Это делается ради уменьшения размера выплат родственникам солдат.

Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на «пропал без вести», — говорится в сообщении.

Ранее попавший в плен боец из батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Руслан Дьячишин рассказал, что украинское командование бросило на убой солдат, которые были готовы пойти назад из-за тяжелого положения. Сам он пролежал с ранением почти две недели. По словам Дьячишина, командиры четко сказали подчиненным, что живыми они с позиции не уйдут.