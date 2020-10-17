Алиев: Армения в карабахском конфликте лишилась военной техники на $2 млрд

https://static.news.ru/photo/d8909828-1047-11eb-a23a-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября Вооружённые силы Азербайджана уничтожили или захватили военную технику Армении общей стоимостью свыше $2 млрд, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе нанесли разрушительный урон военному потенциалу Армении. Мы на поле боя имеем полное преимущество. Минимум на $2 млрд уничтожено и взято в качестве трофеев военной техники противника, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» обращение Алиева к гражданам страны.

Глава государства отметил, что за этот период были уничтожены 234 танка ВС Армении, ещё 36 были захвачены.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана также объявил о том, что город Физули в Нагорном Карабахе в настоящее время находится под контролем азербайджанских военных. Он добавил, что армия республики освободила несколько сёл Физулинского района, а именно: Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, 52 человека получили ранения. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.