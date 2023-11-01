«Всех не пересажают»: сколько во втором сезоне сериала «Два холма» правды Как второй сезон «Двух холмов» опроверг идеи тотального феминизма

Фото: Start

Cериал «Два холма»

Второй сезон сериала «Два холма» нельзя сравнивать с первым. Идея, которая заложена в новой части, гораздо глубже и учитывает современные реалии. Это в начале проекта зрителю показывали «пурпурный мир» с вибраторами, матушками, но без настоящего секса. Потому что все это было из «нефтяного века» — начала 2030-х. Второй сезон — вновь мир (хотя и 2140 год), где женщины вынуждены обращаться за помощью к мужчинам.

Какие параллели с реальной жизнью есть в «Двух холмах»

По сюжету, настоящий матриархат, который гиперболизирован, страдает от нашествия «москвичей» — мужчин, которые лишены цивилизации, медицины и буквально выживают. Во второй части, снятой тем же режиссером Дмитрием Грибановым, слишком много отсылок к реальному миру.

Жители местных городов знают, что такое карантин, а власти могут закрывать даже целое государство под специальным куполом. Вероятно, создатели картины активно вдохновлялись пандемией коронавируса.

Вторым напоминанием о реальности стали «Игры хранителей семени», в которые ради исключения берут и «приматов». Очень похоже на ситуацию с отстранением российских спортсменов от Олимпиады и прочих международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

Показанные технологии во втором сезоне намекают на будущее, в котором женщины не будут стареть (или смогут выбирать, как выглядеть) и не должны будут долго вынашивать ребенка. «Мне только родить», — говорит одна из героинь сериала, которая спустя пару минут выходит довольная из кабинета врача.

Фото: Start Cериал «Два холма»

Стоит ли ругать команду «Двух холмов» за слишком открытую сексуальность женщин

В мире «Двух холмов» жительницы носят однотонные платья, которые подчеркивают их фигуры. Почему-то когда создатели сериала переносят героинь в другие локации, они решают, что и там девушки будут «сверкать» попами и грудью, ходить в мини-шортах и носить декольте. Джинсовые шорты буквально показывают все ягодицы героини Рады в одной из сцен, снятой оператором крупным планом.

Вероятно, это связано с тем, что помимо актрис в команде фильма были задействованы только мужчины. Именно поэтому никаких неидеальных женщин зритель не увидит в «матушке-России», единственные представительницы прекрасного пола, которые отличаются от остальных, живут лишь с москвичами.

На каких актеров смотреть в «Двух холмах»

Во втором сезоне сериала вновь появились многие звезды, сыгравшие в первом: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина и многие другие. В новой части есть два типичных любовных треугольника. Их отличие лишь в том, что в одном за героиню Раду борются персонажи Кологривого и Бледного, а в другом — главаря «москвичей» Барона (Епифанцева) делят две матери города (Снаткина и Камынина).

Звезда «Интернов» актриса Камынина перевоплощается в настоящую стерву Веру Надеждовну, которая готова соперничать до последнего, чтобы вернуть себе власть в «Двух холмах» и секс с главарем «приматов». Однако ее оппонентка Елена Зоевна просто так не сдается и в итоге побеждает.

Фото: Start Cериал «Два холма»

Идея ИИ

Именно искусственный интеллект — один из главных персонажей в «Двух холмах». Но ИИ так и не смогла отпустить своего создателя Виталия, который изобрел ее в 2030-м. В итоге последние серии второго сезона доказывают, что программист не готов променять реальную Зою на ее компьютерную копию (Ларису).

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