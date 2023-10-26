Составлен список резко похудевших российских знаменитостей

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Некоторые российские знаменитости сильно похудели в последнее время. Кто-то добился результатов благодаря спорту, а кто-то — с помощью диет. О ком идет речь?

Кто из знаменитостей сильно похудел

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на заре своей карьеры весил под 150 кг, а потом избавился от лишней массы. Об этом он написал книгу, в которой рассказал, как боролся с килограммами. Телеведущий всегда выступал против диет. По его мнению, суровый рацион истощает нервную систему. Соловьев за время своей карьеры худел и поправлялся, однако недавно снова сильно сбросил вес. В ноябре прошлого года в эфире «Соловьев LIVE» он попросил не задавать ему вопросы про внешний вид.

«Не надо задавать вопросы, почему похудел Соловьев в последнее время, — сказал он, обращаясь к любопытной аудитории. — Спросите об этом врача, который мне помог», — сказал журналист.

В тот же день телеведущий разместил у себя в соцсетях имя доктора. Им оказался Алексей Жито — эндокринолог, кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения.

Актер Михаил Галустян рассказал, что смог похудеть на 14 килограммов, не прибегая к диетам. Он начал менять свой режим еще зимой.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Михаил Галустян

Телеведущий в соцсетях признался, что заменил жирное мясо на курятину. Также он ограничил мучную и высококалорийную пищу. Помимо этого, Галустян поменял режим питания, отказавшись от неконтролируемых перекусов, и стал регулярно заниматься спортом.

Народный артист России Филипп Киркоров похудел на 12 килограммов с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«Лучше поменять культуру питания: совсем убрать из рациона хлебобулочные изделия, сладкое, газированные напитки. После операции Филипп выполнял все мои рекомендации и похудел на 12 килограммов. Ну и немножко фитнес-зал. Если человек может себя перестроить — результат не заставит себя долго ожидать. Без пластики», — рассказывал Хайдаров.

Блогер и телеведущая Ида Галич тоже смогла сбросить лишние килограммы. В соцсетях она поделилась подробностями личного рациона, который назвала «БМПП — более-менее правильное питание». Так, на завтрак Галич чаще всего ест овощи, яйца и содержащие белок продукты, например курицу.

«Обычно добавляю еще жиры — авокадо или рыбку. Ем в первой половине дня тосты из черного хлеба (просто его больше люблю), армянский лаваш (заворачиваю туда остатки вчерашнего мяса, добавляю зелень и творожный сыр — объедение)», — пояснила телеведущая.

Она подчеркнула, что не считает калории, но следит за тем, чтобы в ее меню было много зелени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ида Галич

Кто из знаменитостей набрал вес

Актер Александр Ефимов сильно поправился в 2014 году. Тогда он снялся в сериале «Когда его совсем не ждешь». Зрители даже не узнали артиста. Из-за изменившегося внешнего вида звезда сериала «Две судьбы» перестал играть образы героев-любовников. Сейчас его персонажи занимают солидные должности.

Актриса Мария Кожевникова недавно родила четвертого ребенка. Она воспитывает детей и занимается восстановлением здоровья. Артистка признавалась, что пытается избавиться от лишнего веса. Физические нагрузки травмировали ее в детстве, поэтому вместо спортивных занятий она практикует длительные прогулки и правильное питание.

«Для меня наступил непростой момент. Мне, сластене по жизни, запретили, надеюсь, на время, вообще употребление сахара и его заменителей, плюс еще огромное количество продуктов, которые я люблю, типа творог, всю молочку и даже картошку, морковь, помидоры... и мясо по минимуму», — делилась звезда «Универа» в соцсетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Кожевникова

Актриса Анастасия Мельникова поправилась из-за гормональной терапии. Сейчас она худеет с помощью диет. Артистка жаловалась, что на ее внешний вид повлияла болезнь. После одной из командировок у Мельниковой начались проблемы с ногами. Она прошла четыре операции, однако заболела коронавирусом.

«Между операциями были огромные дозы разного медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, следующая операция — следующие гормоны», — рассказывала звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Читайте также:

Правда ли, что у Литвиновой опасное заболевание: почему она сильно похудела

«Весит меньше 50 кг»: Дана Борисова рассказала о резком похудении матери

Идеальная фигура: как российские звезды смогли похудеть после родов