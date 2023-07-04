Пластический хирург раскрыл возможную причину похудения Киркорова Пластический хирург Алексанян назвал последствия операций причиной похудения Киркорова

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Заметное похудение певца Филиппа Киркорова может быть связано с последствиями многочисленных операций, назвал возможную причину пластический хирург Тигран Алексанян. В беседе с «Пятым каналом» врач пояснил, что после хирургического вмешательства необходимо время на восстановление.

Там же убрали шесть-семь литров жира. Как минимум, на шесть-семь килограммов жира он похудел. Потом должны эти ткани восстановиться. Есть такой период. У всех это по-разному происходит. У него это так, — подчеркнул специалист.

Хирург отметил, что сам певец мог хотеть именно такого результата. Алексанян добавил, что неизвестно, соблюдает ли Киркоров рекомендации своего врача. Он пояснил, что пластический хирург, который проводил певцу операции, не отвечает за питание артиста и не может поставить видеокамеры, чтобы следить за ним в постоперационный период.

Алексанян призвал не переживать за Киркорова. По его словам, состояние артиста не критическое, а все изменения объяснимы. Хирург заключил, что правильная диета и реабилитация помогут певцу восстановиться, если он еще не достиг того результата, которого хотел.

Пластический хирург Александр Вдовин ранее предположил, что певице Ольге Бузовой следует сделать липосакцию. По мнению врача, артистка активно занимается спортом, из-за чего набрала массу, в том числе лишнюю клетчатку.