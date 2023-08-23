Депрессия и набор веса: куда пропала звезда «Универа» Мария Кожевникова

Фото: ТНТ

Виталий Гогунский и Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллы Гришко в сериале «Универ», однако сейчас ее редко можно увидеть на экранах. Артистка занималась политикой, а затем пропала из поля зрения СМИ. Чем сейчас занимается звезда «Универа»?

Чем известна Мария Кожевникова

Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве в семье хоккеиста Александра Кожевникова и преподавателя английского языка Маргариты. Ее родители были уверены, что девочка продолжит спортивную династию и отправили дочь заниматься художественной гимнастикой. Она добилась в этой области успехов и получила звание мастера спорта. Однако Марии не нравилось то, что в спортивном мире ее воспринимали как «дочь Кожевникова».

Будущая звезда хотела построить карьеру самостоятельно и мечтала стать актрисой. В 16 лет она ушла из гимнастики и поступила в ГИТИС. В 2002 году Кожевникова стала одной из солисток поп-группы «Любовные истории», а с 2005 года начала сниматься в кино. Ее можно было увидеть в сериалах «Дар Божий», «Гаишники», и «Сердцеедки», но популярность пришла к Кожевниковой в 2008 году после выхода «Универа». Также актриса снималась в сериале «Кремлевские курсанты», фильмах «Темный мир 3D», «Свадьба по обмену», «Молодожены», «Батальон» и других проектах. За роль в «Батальоне» она получила премию «Золотой орел».

В 2011 году Кожевникова вступила в общественную организацию «Молодая Гвардия», а спустя некоторое время стала членом и «доверенным лицом» Общероссийского народного фронта. Она была членом комитета по культуре с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016, а также членом Общественного совета МГЕР в 2011–2016 годах. В сентябре 2016-го на выборах депутатов Госдумы VII созыва Кожевникова, избиравшаяся от Вологодской области по спискам Единой России, не набрала нужного количества голосов и не прошла в состав ГД РФ. Однако она отмечала, что главное для нее — не наличие депутатского мандата, а доверие людей и желание бороться за то, чтобы голоса россиян были услышаны.

В 2013 году Кожевникова впервые показала общественности своего избранника, бизнесмена Евгения Васильева. Спустя время пара обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Актриса и предприниматель воспитывают троих сыновей, однако они до сих пор официально не узаконили брак.

«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», — объясняла артистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Фото: ТНТ Сериал «Универ»

Чем сейчас занимается Мария Кожевникова

После выхода «Универа» Мария Кожевникова увлеклась политикой, а спустя время стала редко появляться на публике. В феврале этого года актриса посетила премьеру фильма «Бюро магических услуг» в Москве, где призналась, что ее накрывала депрессия. Впервые о заболевании актриса заявила в соцсетях еще в 2021 году. Она рассказывала, что с тяжестью вспоминала время, когда занималась политикой.

«Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... только вылезла, а точнее — вылезаю», — делилась актриса в микроблоге.

Кожевникова отмечала, что сложное психологическое состояние не распространялось на детей и семью, поскольку это идет «от сердца, а не от мозга». Артистку поддерживал супруг, родные и близкие, но она все равно "ощущала одиночество". Она призвала людей, столкнувшихся с похожим состоянием, обращаться к специалистам.

«Меня ломало внутри. И это страшно — жить без какого-то желания, без какой-то мечты. Очень страшно. Я считаю, что это какое-то заболевание, что-то происходит с мозгом. Я естественно потолстела, у меня начались проблемы с щитовидкой», — рассказывала она на YouTube-канале Keng TV.

Сейчас артистка занята воспитанием сыновей и восстановлением здоровья. Звезда «Универа» пытается избавиться от лишнего веса. Она признавалась, что физические нагрузки травмировали ее в детстве, поэтому вместо спортивных занятий она практикует длительные прогулки и правильное питание.

«Для меня наступил непростой момент. Мне, сластене по жизни, запретили, надеюсь на время, вообще употребление сахара и его заменителя, плюс еще огромное количество продуктов, которые я люблю, типа творог, вся молочка и даже картошку, морковь, помидор... и мясо по минимуму», — рассказывала она в соцсетях.

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