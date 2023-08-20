Воспитание детей, участие в шоу: куда пропала звезда «Универа» Хилькевич

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич известна зрителям по сериалам «Барвиха» и «Универ. Новая общага». Сейчас артистку редко можно увидеть в кино, так как она сосредоточена на семье и воспитании дочерей. Чем она занимается и в каких проектах задействована?

Чем известна Анна Хилькевич

Анна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Петербурге в семье военного. В 1996 году они переехали в Москву. С ранних лет ее интересовало творчество: она занималась в вокально-танцевальной студии, училась играть на фортепиано, а после 9 класса перешла в специализированную школу при театральном училище имени Щепкина.

В 2003 году Хилькевич поступила в Высшее театральное училище Щепкина, но в 2004 году ушла из него по собственному желанию из-за того, что первокурсникам не рекомендовалось сниматься в кино. В тот период будущей знаменитости предложили роли в сериалах «Я замыслил побег» и «Огнеборцы». В 2004 году она поступила в Высшее театральное училище имени Щукина, на курс Владимира Иванова, но спустя время тоже забрала документы, так как засомневалась в том, что хочет быть актрисой.

Позже Хилькевич поступила в академию имени Плеханова на факультет маркетинга и рекламы. Высшее заведение она закончила с красным дипломом. Однако отсутствие актерского образования не помешало ей стать успешной — она появлялась в сериалах «Примадонна», «Подруга банкира» и «Не пытайтесь понять женщину». В 2008 году Хилькевич получила роль в «Барвихе», которая принесла популярность.

Через два года она присоединилась к актерскому составу продолжения «Барвихи» — сериала «Золотые». Одновременно с этим Хилькевич начала сниматься в проекте «Универ. Новая общага». Сериал выходил до 2018 года. В 2021 она вернулась к образу Маши Беловой в продолжении ситкома «Универ. 10 лет спустя». Недавно стало известно, что ТНТ приступил к работе над проектом «Универ. 13 лет спустя» с участием Хилькевич. Дата выхода запланирована на 2024 год.

Чем сейчас занимается Анна Хилькевич

Анна Хилькевич была замужем дважды. Ее первым избранником стал менеджер Антон Покрепа, они поженились в 2011 году, однако спустя год расстались. Со вторым мужем, Артуром Волковым, она счастлива в браке с 2015 года. Супруги воспитывают двух дочерей — Арианну и Марию.

На данный момент Хилькевич сосредоточена на семье и воспитании детей, однако она изредка снимается в кино и появляется в различных проектах. В 2019 году она принимала участие в шоу «Форт Боярд», в 2021 году — в программе «Звезды в Африке», а сейчас ее можно увидеть в передаче «Выжить на Дубае», выходящей на канале ТНТ.

Помимо этого, у артистки есть своя студия маникюра «Культура Маникюра Анны Хилькевич» в Москве, которую она открыла в 2020 году. Звезда «Универа» рассказывала, что идея пришла к ней в период самоизоляции.

«Идея возникла именно тогда, когда мне самой пришлось позаботиться о себе в период самоизоляции. Салоны красоты закрыты, кабинеты косметологов тоже. А красивой и ухоженной хочется быть всегда, несмотря на карантин. Я не знала, как снять гель-лак на ногтях, как правильно выщипать брови, как самой себе покрасить волосы. И я понимала, что я не одна такая», — делилась она с 7days.ru.

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