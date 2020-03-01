https://static.news.ru/photo/8cd89942-5bfe-11ea-a95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актриса Мария Кожевникова призналась, что в 2013 году венчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. При этом пара, у которой родились три сына, до сих пор не расписалась в ЗАГСе.

Если батюшка знает твою семью, знает, что у мужчины нет второй жены, то он имеет право обвенчать. Закона, запрещающего венчания без штампа в паспорте, не существует, — отметила 35-летняя Кожевникова в программе «Звёзды сошлись».

Актриса отказалась ответить на вопрос о возможных изменах мужа, отметив, что «чисто гипотетически не может допустить такой мысли».

Кожевникова прославилась после роли в комедийном сериале «Универ», в 2011–2016 годах была депутатом Госдумы от «Единой России».

Как писал NEWS.ru, в феврале актриса раскритиковала присвоение звание генерал-майора официальному представителю МВД 42-летней Ирине Волк. По мнению Кожевниковой, такие решения обесценивают воинские звания и память о героях войны.