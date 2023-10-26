«Мафия сильна»: Гребенщиков похоронил российский шоу-бизнес Михаил Гребенщиков: российский шоу-бизнес умер с появлением Tik Tok и YouTube

Фото: Михаил Гребенщиков/vk.com

Михаил Гребенщиков

Российский шоу-бизнес умер вместе с появлением Tik Tok и YouTube, заявил NEWS.ru экс-участник «Фабрики звезд», музыкант, телеведущий Михаил Гребенщиков. По его мнению, сейчас радиостанции навязывают своих артистов, а чартам многих площадок в интернете и рейтингам музыкантов в соцсетях вообще верить нельзя.

Он (шоу-бизнес. — NEWS.ru) как бы и не поднимался, был сдохшим. Так будет, пока старички стоят у власти, их по пальцам пересчитать, эти шоу-биз-мафии. Выигрывай, не выигрывай [музыкальные конкурсы] — сколько бабла дашь, столько тебе просмотров, прослушиваний и «накрутят». Мы вернулись к русскому средневековью. Опять тщеславный дядя, который в 70-е годы написал пару хитов, будет сидеть с расплывшимся лицом и будет думать, что он велик и что-то сделал для музыки. Так что мафия российского шоу-бизнеса еще сильна, — считает Гребенщиков.

Накануне директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила о запуске «Новой фабрики звезд». В публикации Канделаки отметила, что «музыка сегодня нуждается в перезагрузке.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. Бывший участник проекта Михаил Гребенщиков высказал мнение, что перезапуск «Фабрики звезд» является очередным отмыванием денег. По его словам, людям, которые присоединятся к этому шоу, будет нанесена «очередная психологическая травма».