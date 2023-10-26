Дробыш высказался о планах ТНТ запустить «Новую фабрику звезд» Дробыш назвал «Фабрику звезд» лучшим музыкальным форматом на телевидении

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Виктор Дробыш

«Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении, рассказал NEWS.ru продюсер Виктор Дробыш, комментируя планы ТНТ запустить «Новую фабрику звезд». По его словам, «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».

Я считаю, что «Фабрика звезд» — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Так что Тина [Канделаки] молодец. Выстрелить может все, даже незаряженное ружье. Но один раз в год, — добавил Дробыш.

Накануне директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила о запуске «Новой фабрики звезд». В публикации Канделаки отметила, что «музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось».

По мнению Канделаки, «как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом».

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что список участвующих в «Песне года» артистов показывает, что взят курс на омоложение эстрады, это не может не радовать. Однако продюсер считает, что список можно дополнить еще несколькими молодыми талантливыми артистами.