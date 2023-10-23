«Идет омоложение»: продюсер оценил список артистов «Песни года» Продюсер Рудченко: список артистов «Песни года» говорит об омоложении эстрады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

Список участвующих в «Песне года» артистов показывает, что взят курс на омоложение эстрады, и это не может не радовать, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, старые традиционные имена потихоньку начинают уступать место под солнцем. Однако продюсер считает, что список можно дополнить еще несколькими молодыми талантливыми артистами.

Смотря чарты, можно увидеть, кто популярен, а кого зовут в угоду близких и теплых отношений. Из списка много популярных имен, та же Анна Асти, у нее очень удачный последний альбом. Можно было добавить Мари Краймбрери и Gayazovs Brothers, с хорошими турами еще ездит группа Dabro, у них аншлаги. Мне кажется, эти коллективы вполне могли бы дополнить этот список. А так очень радует, что идет омоложение на эстраде, причем достойное, не какие-то там Инстасамки и Моргенштерны (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а ребята, которые пишут и поют довольно неплохие песни, — отметил Рудченко.

На телевидении уже стартовали съемки традиционных новогодних шоу, сообщает KP.RU. По данным издания, в этом году в развлекательной передаче «Песня года» не появятся уехавшие из России Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Показ праздничного шоу, которое пройдет уже в 52-й раз, запланирован на 1 и 2 января на телеканале «Россия 1».

Ведущими передачи снова станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, а среди участников заявлены SHAMAN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Анна Асти, Лолита, Ваня Дмитриенко, Клава Кока, Люся Чеботина, Ирина Дубцова и многие другие. Артисты исполнят свои самые популярные композиции уходящего 2023 года.