«Очередной отмыв денег»: Гребенщиков озвучил мнение о новой «Фабрике звезд» Гребенщиков назвал перезапуск «Фабрики звезд» очередным отмывом денег

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Михаил Гребенщиков

Бывший участник проекта, музыкант и телеведущий Михаил Гребенщиков в интервью NEWS.ru высказал мнение, что перезапуск «Фабрики звезд» является очередным отмывом денег. По его словам, людям, которые присоединятся к этому шоу, будет нанесена «очередная психологическая травма». На них уже даже жалко смотреть, добавил он.

Я думаю, это будет очередной отмыв денег, очередная психологическая травма людям, которые участвуют во всех таких проектах. Где все эти многочисленные певцы из пафосных «Ну-ка, все вместе!», «Голоса»? Была же попытка делать проект «Фабрика звезд» на МУЗ ТВ. Просто сейчас показывать рабов уже не прикольно, — заявил Гребенщиков.

Узнавать внутреннюю кухню шоу-бизнеса было интересно раньше, объяснил Гребенщиков. Сейчас же, по его мнению, это выглядит смешно и наивно, а сама тема уже давно не в тренде.

В тренде — люди, которые взрывают чарты, пробиваются, продюсеры всегда были и есть. А «Фабрика звезд» — уже история. Ну до какой части продлился интерес? — отметил телеведущий.

В то же время есть вероятность, что проект, выпущенный на ТНТ, будет «с юморком», добавил он. По словам Гребенщикова, «Фабрика звезд» на Первом канале отличалась тем, что там не было дележа артистов.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. По его словам, «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».