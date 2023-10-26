ФСБ заинтересовалась звездой сериала «Ольга» из-за слов о России SHOT: ФСБ и Росфинмониторинг проверяют Яну Троянову после оскорблений России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Яна Троянова

Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная служба безопасности и Росфинмониторинг подключились к проверке актрисы Яны Трояновой, известной по сериалу «Ольга». По данным канала, поводом стало очередное интервью артистки, в котором она нелестно отзывалась о России и ее гражданах.

Авторы SHOT уточнили, что высказываниями Трояновой заинтересовался департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ, который и написал соответствующий документ в ФСБ. Канал пишет, что в ближайшее время актрису ждут серьезные проверки. Источник канала добавил, что не исключено возбуждение уголовного дела в отношении Трояновой.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что артистке может грозить до пяти лет тюрьмы из-за интервью, которое она дала украинскому YouTube-каналу. В рамках беседы звезда кино сказала, что в России живут «одни алкаши», которые постоянно находятся в подчиненном положении. Высказывания Трояновой привлекли внимание общественников, потребовавших провести в отношении актрисы проверку, признать ее иностранным агентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.