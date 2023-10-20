Звезде сериала «Ольга» может грозить тюрьма за нелестные слова о России SHOT: Яне Трояновой может грозить тюрьма после интервью украинскому каналу

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Telegram-канал SHOT сообщил, что российской актрисе Яне Трояновой, известной по сериалу «Ольга», может грозить до пяти лет тюрьмы. По данным канала, причиной для разбирательств может стать интервью артистки украинскому YouTube-каналу. SHOT пишет, что в ходе беседы Троянова нелестно отзывалась о России и ее жителях.

Актриса, уточняет канал, сказала, что в России живут «одни алкаши», которые постоянно находятся в подчиненном положении. Высказывания Трояновой привлекли внимание общественников, потребовавших провести в отношении актрисы проверку, признать ее иностранным агентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

Активисты не первый раз высказывают подобные требования относительно Трояновой. До этого артистка дала не менее скандальное интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что также вызвало возмущение общественности.

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выразил мнение, что Троянова после отъезда из России из-за начала спецоперации спилась за границей. По его словам, теперь звезда кино зарабатывает по $100 за интервью, в которых негативно отзывается о России и россиянах. Бородин также заявил о необходимости привлечь Троянову к уголовной ответственности.