«Превратилась в алкоголика»: Бородин о судьбе Яны Трояновой в эмиграции Бородин рассказал о пьянстве Трояновой после отъезда из России

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Яна Троянова, 2018 год

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что актриса Яна Троянова после отъезда из России из-за начала СВО спилась за границей. По его словам, теперь звезда сериала «Ольга» зарабатывает по $100 за интервью, в которых негативно отзывается о России и россиянах. Бородин заявил о необходимости привлечь Троянову к уголовной ответственности.

Говорят, что Яна Троянова после моего обращения в прокуратуру с просьбой признать ее иностранным агентом сбежала из страны и спилась, превратилась в алкоголика. Однако она продолжает за $100 давать интервью и дискредитировать СВО, желать смерти России и президенту. Эту особь после таких высказываний нужно привлекать к ответственности, и именно к уголовной, так как она ничего не поймет, если ее не остановить. Нужно просто ее отрезвить, а то так сопьется совсем, — заявил Бородин.

Ранее Бородин сообщил, что собирается обжаловать решение суда, постановившего выплатить актеру Даниле Козловскому 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Козловский оспорил заявление Бородина, который призывал проверить артиста на дискредитацию Вооруженных сил России. Бородин сообщил, что актер выиграл суд на основании экспертизы, обоснованность которой вызывает сомнения. Бородин подчеркнул, что продолжит судиться, чтобы доказать свою правоту, а также пригрозил эксперту Козловского уголовной ответственностью за написание заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 307 УК РФ.