«Никто ему платить ничего не будет»: Бородин о суде с Козловским Виталий Бородин обжалует решение суда и не будет платить Козловскому 1 рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что собирается обжаловать решение суда, постановившего выплатить актеру Даниле Козловскому 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Козловский оспорил заявление Бородина, который призывал проверить артиста на дискредитацию Вооруженных сил России. Бородин сообщил, что актер выиграл суд на основании экспертизы, обоснованность которой вызывает сомнения.

Друзья, рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы, естественно, обжалуем решение суда. Суд меня обязал выплатить Козловскому один рубль. Никто ему платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдем, — сообщил глава ФПБК.

Бородин подчеркнул, что продолжит судиться, чтобы доказать свою правоту, а также пригрозил эксперту Козловского уголовной ответственностью за написание заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 307 УК РФ.

Юристы Козловского принесли в суд заключение эксперта. Вот тут у нас появились сомнения. Есть вопросы к эксперту, которого мы обязательно вызовем в вышестоящую инстанцию в суде, чтобы задать ему несколько вопросов — на что он полагался, когда писал заключение? — добавил Бородин.

Ранее Бородин осудил Козловского, который не явился на суд о защите чести и достоинства. На суде по иску актера к председателю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией не удалось задать артисту вопросы о его политических убеждениях. По словам Бородина, актер не приехал на суд, а его представитель не использовал в обвинительной части никакой экспертизы.



В июле Данила Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию армии, что Козловский счел клеветой в его адрес.