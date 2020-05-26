Сервис START представит сериал о блогерах, снятый в режиме самоизоляции

Российский стриминговый сервис START сообщил о выходе сериала «Зона дискомфорта» режиссёра Павла Бардина. Премьера намечена на 3 июня.
Шоу рассказывает о содержанке, ведущей блог, которую бросил богатый покровитель с наступлением кризиса, спровоцированного пандемией,
Съёмки проекта прошли в режиме самоизоляции. По словам Бардина, команда проекта старалась сократить до минимума количество людей на площадке и не создавать лишних персонажей.
В сериал войдёт шесть эпизодов по 10 минут. Главные роли исполнили Анна Шепелева и Максим Лагашкин.
Как писал NEWS.ru, вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.
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