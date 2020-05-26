Сервис START представит сериал о блогерах, снятый в режиме самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ee046d94-9f48-11ea-8306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Видеосервис START

Российский стриминговый сервис START сообщил о выходе сериала «Зона дискомфорта» режиссёра Павла Бардина. Премьера намечена на 3 июня.

Шоу рассказывает о содержанке, ведущей блог, которую бросил богатый покровитель с наступлением кризиса, спровоцированного пандемией, передаёт «Российская газета». Героиня решает во что бы то ни стало вернуть свою прежнюю жизнь.

Съёмки проекта прошли в режиме самоизоляции. По словам Бардина, команда проекта старалась сократить до минимума количество людей на площадке и не создавать лишних персонажей.

В сериал войдёт шесть эпизодов по 10 минут. Главные роли исполнили Анна Шепелева и Максим Лагашкин.

Как писал NEWS.ru, вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.