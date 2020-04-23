Молодые актёры сняли screenlife-сериал «Изолированные»

Вышел веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект представлен в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.
Создательница шоу Галия Фатхутдинова пришла к идее проекта, когда находилась в Китае в самый разгар распространения COVID-19.
Оказалось, нам ничего не мешает заниматься в изоляции творчеством, даже снимать кино, например, используя современные технологии, в частности использовать личный смартфон, — пояснила Фатхутдинова.
Сериал выходит на YouTube-канале Karantin Production. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Роли исполнили Дарья Румянцева, Юлия Хамитова, Сергей Козин, Дмитрий Белов, Анна Капалева, Павел Гончаров и другие.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина. Проект будет представлен в формате screenlife.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен